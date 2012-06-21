Своїх перших клієнтів прийняли працівники Центру надання адміністративних послуг, який відкрили у Білозірській територіальній громаді Черкаського району. Відремонтували приміщення та облаштували робочі місця сучасною технікою коштом Державного фонду регіонального розвитку та завдяки співфінансуванню з бюджету громади. Загалом за проектом Держфонду використали понад 600 тисяч гривень. Ще 350 тисяч спрямувала об’єднана територіальна громада.
Нині в ЦНАПі надають 48 послуг. За словами голови Білозірської об’єднаної територіальної громади Володимира Міцука, до кінця року громадяни зможуть отримувати до ста адміністративних послуг.
— Ми доклали максимум зусиль, аби і в нашій громаді запрацював сучасний, якісно облаштований ЦНАП, — зауважив Володимир Міцук. — Відтепер не тільки члени нашої громади, а й усе населення Черкащини зможе отримувати необхідні адміністративні та соціальні послуги. Надалі плануємо постійно підвищувати якість надання адміністративних послуг.
Обслуговують громадян вісім адміністраторів. Земельні, військові, юридичні та паспортні питання розглядає державний реєстратор, який уже більш як рік працює в територіальній громаді.
Центр надання адміністративних послуг такого рівня є не в кожному райцентрі області, наголосив заступник голови Черкаської облдержадміністрації Ярослав Березань.
— Державний фонд регіонального розвитку надає перевагу саме проектам територіальних громад, — зазначив він. — Усі скептики територіальної реформи, які досі сумнівалися, чи держава допомагає своїм громадам, можуть наочно побачити, яка ситуація насправді. Звісно, попрацювати над проектом створення ЦНАП саме у Білозірській об’єднаній територіальній громаді нам довелося чимало. Спільними зусиллями створили ефективний проект, отримали необхідне фінансування і вже є результат: наша громада має перший серед територіальних громад області Центр надання адміністративних послуг. Він нічим не поступається тому, що діє в обласному центрі. А в дечому навіть ліпший за нього.