Перший фестиваль колядників Прикарпаття «Битва вертепів» відбувся в селі Підгір’я Богородчанського району. Змагалися у вправності виконання обрядових різдвяно-новорічних пісень професійні та аматорські колективи міст і сіл Івано-Франківської області. Спочатку на перше місце пісенного фесту, за балами, яке виставило журі, претендували два колективи — вертеп села Гвізд (Надвірнянський район) та вертеп івано-франківського продюсерського центру Star Team. Тому оголосили додаткове змагання, запропонувавши конкурсантам виконати акапельно знаменитий «Щедрик». А вже переможця обирали глядачі, яких більше переконав вертеп Star Team.
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