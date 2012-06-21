Визначені у Державному бюджеті на 2017 рік пріоритети уряду дадуть змогу масштабно оновлювати країну і розвивати національну економіку. Цю тему розширив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час прямого ефіру на одному з українських телеканалів. З його слів телеглядачі зрозуміли, що першочергове завдання Кабінету Міністрів — це максимальна модернізація України. В який спосіб це робитимуть, глава уряду розповідав поступово.
По-перше, на наступний рік заплановано масштабне будівництво доріг. Очікуть, що цей крок стане справжнім стимулом для розвитку національної економіки. Зокрема, прогнозують тисячу нових робочих місць. По-друге, у Законі «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачено кошти на програми підтримки села. Здебільшого увага приділятиметься тваринництву, садівництву, ягідництву, сільськогосподарському машинобудуванню.
Третім пріоритетом року Володимир Гройсман назвав фінансування та підтримку українського війська. Інфраструктура, енергоефективність, відновлення видобутку українського газу — за цими напрямами також проводитимуть копітку роботу. Зберігатимуться і процеси децентралізації. Головне, що у місцевих бюджетах достатньо грошей для забезпечення стійкого розвитку населених пунктів.
Окремо Прем’єр торкнувся теми стимулювання розвитку економіки. Про успіх на цьому напрямі можна буде говорити після створення належних умов для кредитування реального сектору економіки, відходу від сировинного типу економіки, створення доданої вартості та нових виробництв. Тему було завершено нагадуванням про створення урядом Національного комітету з промислового розвитку, Ради з просування експорту. Структури працюватимуть на вироблення вітчизняної продукції та її просування на світових ринках. А ще глава уряду зауважив, що Україна має великий промисловий потенціал, зокрема у сферах літакобудування, вагонобудування. Стимул розвитку економіки — це ефективна приватизація державних підприємств. Слова Прем’єра цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Уряд дуже професійно і якісно, а головне — відкрито і публічно виконає усі завдання, які перед ним постали. Уряд дотримується чесної позиції. Ми рухатимемося далі, аби ви відчували, що ситуація у країні змінюється, а країна капітально відновлюється».
Та найголовніше завдання Кабміну — побудова якісної системи подолання бідності. Водночас це найбільший виклик. З цього питання Володимир Гройсман висловився так: «Люди мають жити довше, краще, і найголовніше для нас — здолати бідність. Але словами подолати це явище неможливо. Потрібні конкретні рішення. Вони є у Держбюджеті-2017. І це тільки початок».
У такий спосіб глава уряду перейшов до оптимістичних показників кошторису на наступний рік. Він узагальнив тему, назвавши цей бюджет бюджетом розвитку, «у центрі уваги якого — людина». Саме тому норми документа найбільше вплинуть на життя українців.
Це і підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, і збільшення на 50% заробітної плати українським учителям, на 30% — медичним працівникам. Не оминув увагою Прем’єр збільшення соціальних стандартів на 16%. Такий показник він вважає замалим, однак реальним, чесним, що відповідає можливостям економіки. «Уряду вдалося стабілізувати ситуацію у 2016 році. У 2017-му у бюджеті передбачено економічне зростання на рівні 3%. Маємо працювати над тим, щоб реалізувати бюджет», — резюмував Володимир Гройсман.
Завершував виступ він розповіддю про майбутні зміни у пенсійній системі. Для цього уряду слід заручитися політичною підтримкою. За ідеального сценарію країна матиме таку пенсійну систему, котра «не продукуватиме дефіцит Пенсійного фонду, а зменшуватиме його».
Прем’єр навіть пообіцяв особисто вести боротьбу з прихованим безробіттям, як і контролювати дії посадовців під час реформування системи зайнятості населення.