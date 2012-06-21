«Ми одна родина, наша рідна Брацлавщино!» — з такою назвою у цьому селищі відбувся міжнаціональний фестиваль. Свого часу Брацлав був полковим козацьким містечком, адміністративним центром великого воєводства, а згодом — губернії, тож відігравав визначну роль в історії Поділля та багатьох народів, які здавна жили на цій території. І тепер у селищі мешкають представники багатьох національностей.
Ініціатором проведення фестивалю виступила польська громадська організація «Відродження», яку очолює активна жителька громади Лідія Яковенко. У місцевому парку брацлавці розгорнули тематичну виставку «З бабусиної скрині», на якій показали побутово-вжиткові експонати національних спільнот. Гучно лунали пісні українською, польською, єврейською, ромською мовами. До тутешніх солістів й аматорських колективів долучилися виконавці з Вінниці, зокрема відомий в області циганський шоу-театр «Адро Шатро» (керівник Адрій Сенченко), соліст і керівник циганського шоу-ансамблю «Барон» Петро Огли. Вітали учасників заходу шановані гості, керівники селища і району. Фестиваль вийшов цікавим і змістовним, він сприяє зміцненню міжнаціональної дружби і злагоди в краї.