Друге за чисельністю населення місто Бразилії Ріо-де-Жанейро зареєструвало у березні понад 36 тисяч смертей, що на 16% більше, ніж 32 тисячі новонароджених за цей місяць, повідомляє національний цивільний реєстр країни. Ця тенденція простежується щонайменше у десяти інших бразильських містах, у яких населення становить понад пів мільйона людей і рівень смертності теж перевищує рівень народжуваності. Великі міста країни дуже постраждали від останньої хвилі захворюваності на COVID-19. Вона стала найбільш смертельною через поширення нового штаму вірусу, який вважають більш заразними, а також тому, що чимало бразильців ігнорують норми соціального дистанціювання.

Згідно зі статистичними даними університету Джона Гопкінса, за минулий місяць внаслідок коронавірусної хвороби у Бразилії померло 77,5 тисячі людей, діагностовано недугу в понад 2 мільйонів. За даними державних органів охорони здоров’я, в усіх, крім трьох із 27 штатів країни, рівень заповненості лікарняних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії становить понад 80%.

Вакцинаційна кампанія у Бразилії розгортається повільно. На це впливають внутрішні політичні суперечки і труднощі із придбанням вакцин. За даними міністерства охорони здоров’я країни, на сьогодні лише 6,3 мільйона людей — близько 3% населення — повністю вакциновано.

Президент Джаїр Болсонаро звернувся нещодавно до Росії із проханням можливості угоди про придбання вакцини Sputnik V. Але критики закидають йому, що він уже програв на багатьох фронтах битви проти коронавірусу. Він неодноразово применшував небезпеку COVID-19, який називав невеличким грипом, і наполягав, що економічне здоров’я країни має бути пріоритетним, якщо йдеться про введення локдауну. У публічних заявах минулого тижня Болсонаро пообіцяв ніколи не вводити загальнонаціональний локдаун для стримування коронавірусу, попри заклики ООН та бразильських медиків. Він не висловив великого занепокоєння через тривожну статистику смертей у країні у зв’язку з пандемією.

«Ми всі несемо відповідальність за те, що відбувається. Яка країна не бачила смертей? На жаль, люди вмирають скрізь», — сказав Болсонаро.