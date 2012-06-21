У головну військово-морську базу Королівського флоту Портсмут прибув до місця свого постійного базування новітній британський авіаносець Queen Elizabeth. Корабель вперше вийшов на заводські ходові випробування в море 26 червня. Queen Elizabeth водотоннажністю 70600 тонн є найбільшим кораблем британського флоту за всю його історію.
Queen Elizabeth будувався з 2009 року консорціумом Aircraft Carrier Alliance. Корабель збирався з секцій в сухому доці підприємства Вabcock Marine в Розайте (колишня військово-морська верф Rosyth Dockyard, приватизована в 1997 році). До складу Aircraft Carrier Alliance входять також Thales (проектант), BAE Systems Surface Ships, A&P Group та Cammell Laird (ці три компанії, поряд з Вabcock Marine, виготовили секції корпусу). Церемонія хрещення корабля була проведена 4 липня 2014 року, а 17 липня 2014 року авіаносець був виведений з доку розайтської верфі.