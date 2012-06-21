Британець Піт Крессвелл з допомогою металошукача знайшов бронзовий скарб у Глостерширі, що належать до останніх десятиліть давньоримської окупації Британії.
Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
Знахідка, яку археологи назвали унікальною в історії Британії, складається з розбитих частин, але один артефакт вцілів – бронзова статуетка «Собака, що лиже», такого роду статуетки досі не знаходили в Британії.
«Це не щодня ви знаходите і зустрічаєтеся віч-на-віч зі спадщиною римської бронзи! Ми знаходили металеві предмети протягом майже 40 років, але така знахідка трапляється раз у житті», – сказав Піт Крессвелл, який знайшов артефакти римської доби зі своїм братом Ендрю Боутоном.
«Як тільки я зрозумів, що предмети, які ми знайшли, мають історичне значення, я зв'язався з місцевою археологічною групою, це великий привілей допомагати у вивченні місцевої і британської історії», – зауважив щасливчик знахідки.
Статуетку собаки археологи вважають прикладом цілющої статуї. Собаки вважалися лікувальним тотемом, вони допомагали зцілитися, облизуючи свої рани.
«Ця римська знахідка датована 4-м століттям і в основному містить предмети, які були навмисно пошкоджені, починаючи від невеликих арматурних контейнерів до великої бронзової статуї», – сказав археолог Курт Адамс.
У бронзовому скарбі є фрагменти металевих коробів, ручки з коробів, шматки металевих статуй, бронзові ювелірні вироби, частина кухонного посуду, пряжки та меблева фурнітура.
«Яке вражаюче відкриття і який фантастичний переворот у Глостершира!», – сказав радник округу Глостершир.
«Перспектива знахідки інших скарбів, захованих у нашому повіті, є неймовірною для місцевих жителів та істориків», – зазначив чиновник.
Наразі експерти працюють над вивченням знахідки і представить свої висновки на спеціальній конференції в Британському музеї до кінця нинішнього року.