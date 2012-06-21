За підтримки Українсько-канадського проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні» та Львівської аграрної дорадчої служби в Бродівському районі відкрили минулого тижня аж чотири сімейні ферми, інформує сайт облдержадміністрації.
Господарства також отримали всю необхідну техніку, зокрема сучасні енергозберігаючі лампи, регулятор освітлення, килимки, поїлки, доїльні апарати, засоби миття апаратів та консерватор. Встановлення та використання такого обладнання, за словами директора департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Наталії Хмиз, дасть можливість збільшити продуктивність поголів’я, а також значно покращити умови праці членів родини.
До речі, цього року у районі вже відкрили 10 сімейних ферм.