У Бельгії минулої суботи тераси кафе й ресторанів почали приймати відвідувачів після того, як їх були закрито 201 день через пандемію. Щоправда, обмежувальні правила однаково існують. Столики мають стояти на відстані не менш ніж півтора метра один від одного, за одним столиком може сидіти не більше чотирьох людей, до приміщення кафе можна заходити лише у масці і лише для того, щоб пройти до туалету або сплатити чек, а час роботи закладів — суворо до 10 години вечора.

Та попри це щасливі бельгійці заполонили тераси й веранди улюблених кафе. Адже у Бельгії, як, власне, і в усій Європі, ресторанна культура — це велика частина повсякденного життя. Для когось — неодмінна ранкова кава і круасан перед початком робочого дня, для багатьох — неспішний обід за келихом вина й розмовою з колегами, майже для всіх — вечірній келих пива після робочого дня, а вечеря з друзями по п’ятницях — то вже святе. Для бельгійських пенсіонерів довгі посиденьки у місцевому барі за пінтою вина й розмовою з сусідами — це ще й можливість вийти у люди, обмінятися новинами, відчути себе частиною громади. Тому бельгійці, які болюче, але мужньо переживали майже семимісячне закриття ресторанів і кафе, не приховували своєї радості від того, що в їхнє життя повернувся ще один важливий елемент докоронавірусного періоду.

У Брюсселі ця бурхлива радість навіть переросла у сутички з поліцією. Її влаштували відвідувачі культового кафе «Бельга» на площі Фляже та містяни, які прийшли на площу, щоб відсвяткувати вихід з локдауну. «Бельга» має одну з найбільших терас у місті, і його полюбляють зокрема місцеві журналісти, студенти та богема. З самого ранку натовп відвідувачів у кафе не меншав, а ближче до десятої години вечора на площі зібралося чимало людей, які захотіли відсвяткувати важливу віху у скасуванні локдауну. За оцінками брюссельської поліції, на Фляже зібралося близько півтори тисячі людей. Вони танцювали, пили пиво й пускали феєрверки.

Спочатку поліція ходила у натовпі невеликими групами, намагаючись вмовити всіх розійтися. Адже, попри скасування в Бельгії комендантської години, у країні чинне правило, яке дозволяє збиратися на вулиці у компанії не більш ніж із десяти людей. Проте на ці заклики поліції натовп відповідав глузливими вигуками та свистом. Мер брюссельського району Іксель, де розташована площа Фляже, Христос Дулкерідіс заявив поліції, що не збирається давати розпорядження про розгін натовпу. «Ми вже це робили і не хочемо повторювати. Ми очікували, що люди, щасливі від припинення дії комендантської години й відкриття терас, захочуть це відсвяткувати», — сказав чиновник журналістам.

Комунальні служби почали прибирати площу близько опівночі. І лише о першій годині ночі поліція вирішила вдатися до жорстких методів розгону найзавзятіших гульвіс, яких було майже 500 осіб, за допомогою водометів. Але й цей інцидент не затьмарив радості жителів Брюсселя від того, що важкий період жорсткого локдауну поступово завершується і життя повертається до звичного ритму.