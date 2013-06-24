У межах Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС (DFNC2: EU Edition) у Брюсселі Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, заступник Міністра з питань європейської інтеграції Давид Алоян провели зустріч з Генеральним директором з питань політики Міністерства оборони Нідерландів Коеном Давідсе. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі обговорили фінансові механізми для підтримки українського ОПК. Зокрема, йшлося про реалізацію виділених раніше 500 млн євро на «лінію дронів» – виробництво безпілотників. Про це оголосив Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у кінці березня цього року.

«Відтоді тривало обговорення щодо механізму реалізації цих коштів. Фінансування буде здійснюватися шляхом «нідерландської моделі». Вона передбачає прямі контракти з виробниками. Щиро дякую Уряду Нідерландів за незмінну підтримку України, зокрема нашого ОПК», – повідомив Герман Сметанін.

Представники делегації Нідерландів наголосили на запровадженні нових механізмів інвестування в український ОПК та запевнили у своїй непохитній підтримці України:

«Нідерланди підтримують Україну. Ми провели продуктивну дискусію щодо інвестування в інноваційну оборонну промисловість України, безпілотники, протиповітряну оборону та підтримку ОПК України. Спільна робота є ключовою; Україна потребує Європи, але і Європа потребує України».

Нагадаємо, 31 березня Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін провів робочу зустріч з Міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом на одному з українських оборонних підприємств. Тоді ішлося про потенційне інвестування в український ОПК.