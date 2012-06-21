28 січня в бельгійській столиці відбудеться засідання Ради асоціації Україна — ЄС, де обговорюватимуть перебіг реформ у нашій країні. «На засіданні розглядатимуть імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і події, пов’язані із суверенітетом і територіальною цілісністю України», — йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС для «УК».
Це буде перша Рада асоціації під головуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Європейську делегацію очолюватиме високий представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель. У зустрічі братиме участь Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
Як стало відомо «УК», засідання ради відбудеться за зачиненими дверима без участі представників ЗМІ. Проте планують, що після його завершення Олексій Гончарук та Жозеп Боррель влаштують спільну пресконференцію.
Учасники засідання розглядатимуть виконання Угоди про асоціацію, акцентуючи на функціонуванні зони вільної торгівлі між Україною та ЄС у межах угоди. Переговори вестимуть і за іншими напрямами: перебіг політичних реформ, перетворення в галузі верховенства права, безпеки та економічної співпраці.
На зустрічі обговорять ситуацію на Донбасі та імплементацію мінських домовленостей, зокрема гуманітарні питання. Українські та європейські чиновники ще раз наголосять на невизнанні анексії Криму Росією. До окремого блоку питань внесено співпрацю України та ЄС у межах «Східного партнерства» та регіональні питання.
Рада асоціації — орган, створений для контролю й моніторингу імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у грудні 2014 року. До її складу входять члени українського уряду, представники Єврокомісії та Ради ЄС. Рада асоціації слугує майданчиком для політичного діалогу Києва і Брюсселя.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»