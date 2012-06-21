Це вже другий український фестиваль у бельгійській столиці, який проводиться у найпрестижнішому Центрі образотворчих мистецтв BOZAR.

Фестиваль відкриє класична німа стрічка видатного українського кінорежисера Олександра Довженка «Земля» у живому супроводі українського етно-хаос гурту «ДахаБраха».

«Земля» Олександра Довженка, створена у 1930 році,  — найвідоміший український фільм, зразок авангардного кіно. На міжнародному референдумі кінокритиків у Брюсселі 1958 року цю стрічку було названо одним із 12 найвизначніших здобутків світового кінематографу.

Щорічні Дні українського кіно у Брюсселі презентують на високому міжнародному рівні найбільш резонансні сучасні стрічки, а також кінокласику в живому супроводі відомих українських музикантів.

У 2017 році, окрім фільму «Земля», буде представлено чотири нових стрічки з України, відзначених міжнародними нагородами.

Організаторами фестивалю є Міністерство закордонних справ України, Державне агентство України з питань кіно, Центр образотворчих мистецтв BOZAR, кінокомпанія «Артхаус Трафік», за підтримки Національного Центру Олександра Довженка і Товариства українців Бельгії.

Укрінформ