Це вже другий український фестиваль у бельгійській столиці, який проводиться у найпрестижнішому Центрі образотворчих мистецтв BOZAR.
Фестиваль відкриє класична німа стрічка видатного українського кінорежисера Олександра Довженка «Земля» у живому супроводі українського етно-хаос гурту «ДахаБраха».
«Земля» Олександра Довженка, створена у 1930 році, — найвідоміший український фільм, зразок авангардного кіно. На міжнародному референдумі кінокритиків у Брюсселі 1958 року цю стрічку було названо одним із 12 найвизначніших здобутків світового кінематографу.
Щорічні Дні українського кіно у Брюсселі презентують на високому міжнародному рівні найбільш резонансні сучасні стрічки, а також кінокласику в живому супроводі відомих українських музикантів.
У 2017 році, окрім фільму «Земля», буде представлено чотири нових стрічки з України, відзначених міжнародними нагородами.
Організаторами фестивалю є Міністерство закордонних справ України, Державне агентство України з питань кіно, Центр образотворчих мистецтв BOZAR, кінокомпанія «Артхаус Трафік», за підтримки Національного Центру Олександра Довженка і Товариства українців Бельгії.