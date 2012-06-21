«Крим — це Україна!». «Зупиніть російську окупацію!». «Свободу українським морякам!». Такі гасла цими вихідними лунали біля підніжжя одного з найвідоміших символів Брюсселя — Атоміуму. Наші співвітчизники, які живуть у Бельгії, кримськотатарські активісти й українські дипломати долучилися до масштабного флешмобу, присвяченого п’ятій річниці протистояння російській окупації українського Криму, який проходить у всьому світі. Акція відбувається в межах міжнародного руху «Об’єднані прапором #LIBERATECRIMEA», мета якого — нагадати світові про незаконну анексію Криму та порушення окупаційною владою прав кримських татар.
Учасники флешмобу розгорнули великий кримськотатарський прапор, який уже побував в Австралії, США та Канаді і, як планують, його побачать ще в 27 країнах. А 26 червня, коли відзначатимуть День кримськотатарського прапора, він повернеться до Києва.
«Ця акція — заклик не лише до європейських інституцій, а й до всього світу збільшити тиск на Росію, визволити Крим і захоплених моряків, усіх українських політв’язнів у Росії», — сказав Представник України при ЄС Микола Точицький, який взяв участь в акції. За його словами, у Криму постійно відбуваються арешти кримськотатарських та українських активістів які виступають проти незаконної анексії Криму й російської окупації. «Сьогоднішня акція — це підтвердження, що кримськотатарський народ, громадян України у Криму не забуто», — наголосив дипломат.