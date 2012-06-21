Сьогодні, 22 червня, у Брюсселі починається саміт країн-членів Європейського союзу, який триватиме два дні.
Про це передає DW.
Головними темами саміту 22-23 червня стануть питання безпеки і оборони, міграційна криза і Brexit.
Лідери країн Євросоюзу мають намір, зокрема, розпочати процес реформування європейської системи надання притулку та домовитися про створення спільного оборонного фонду.
Очікується також, що на саміті учасники ухвалять рішення про продовження режиму санкції проти Росії, який був введений у відповідь на анексію Криму і підтримку сепаратистів на сході України.
Сьогодні у Брюсселі Президент України Петро Порошенко зустрінеться із європейськими лідерами.