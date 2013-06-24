Усереду, 26 липня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося перше в історії засідання Ради Україна-НАТО. Цей новий формат політичної взаємодії був заснований на саміті НАТО у Вільнюсі та передбачає участь України на рівних із державами-членами Альянсу. Він також є інструментом наближення нашої держави до членства в НАТО. Про це повідомляє Урядовий портал.

Засідання було скликане з ініціативи Президента України Володимира Зеленського з метою проведення термінових консультацій щодо безпекової ситуації, що склалася в Чорному морі після призупинення участі росії в Чорноморській зерновій ініціативі.

Україна та держави-члени НАТО обговорили План дій щодо посилення безпеки в Чорноморському регіоні. Українська сторона зазначила, що після енергетичного терору проти нашої держави росія вдалася до продовольчого терору проти світу. Україна закликала до рішучої відповіді на дії держави-терориста.

У межах Ради Україна-НАТО сторони домовилися вжити заходів для протистояння продовольчому шантажу росії та її спробам зняти з себе відповідальність за загострення продовольчої кризи.

З українського боку участь у засіданні взяли Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков і заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.