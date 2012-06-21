Непересічна подія відбулася в Національній бібліотеці Аргентинської Республіки ім. Мар’яно Морено минулої неділі.
Як зазначається на Фейсбук-сторінці посольства України в Аргентині, створення української бібліотеки в Буенос-Айресі має на меті привернення додаткової уваги до важливості забезпечення свободи слова та думки у сучасному світі, зокрема, в умовах пануючої цензури в Російській Федерації, розформування бібліотеки української літератури в Москві та свавільного засудження російською стороною її екс-директорки Н.Шаріної до 4 років умовного ув’язнення.
«Ми не можемо бути байдужими свідками порушень прав братської інституції. Тому ми вирішили створити українську бібліотеку, яка слугуватиме нагадуванням про цей кричущий акт цензури», — зазначив Директор Національної бібліотеки Аргентинської Республіки А.Мангель.
Виступаючи на урочистостях, посол України в Аргентині Юрій Дюдін подякував аргентинській стороні за ініціативу відкриття Української бібліотеки та за підтримку України в умовах гібридної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Керівник дипустанови наголосив на важливості забезпечення демократичними країнами прав національних меншин на вільний розвиток своєї мови, літератури та культури, подякувавши Аргентині за те, що вона прийняла українську громаду на своїй землі 120 років тому і створила належні умови для її розвитку.
Зазначається, що церемонія завершилася виступом Капели бандуристів ім. Тараса Шевченка та передачею Українським культурним товариством «Просвіта», яке виступило співорганізатором заходу, книжок для поповнення фондів новоствореної української бібліотеки.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»