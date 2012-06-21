Дослідники з США знайшли доісторичні квіти в шматочках бурштину з М'янми.
Вчені зі штату Орегон вважають, що вік рослин становить приблизно 100 мільйонів років, пише Science Daily.
«Ці шматочки бурштину зберегли квіти настільки добре, що вони зараз виглядають так, як ніби ви їх зірвали з куща у вашому саду. Динозаври, можливо, могли випадково зламали гілки і «струсити» квіти в краплі смоли на корі араукарії, яка вважається сьогодні головним джерелом доісторичного бурштину», - розповідає професор Джордж Пойнар з університету штату Орегон.
Ліси з араукарій росли на території нинішньої М'янми приблизно 100 мільйонів років тому. Вони були населені динозаврами, примітивними ссавцями, комахами і першими квітковими рослинами.
Квіти, які знайшли в бурштині, отримали назву Tropidogyne pentaptera. Діаметр кожної квітки не перевищував п'яти міліметрів, і їх пестики мали досить незвичайну «роздвоєну» структуру, не схожу на те, як були влаштовані інші стародавні квіти. Новий вид називають «родичем» рослин, які зараз ростуть в основному в Австралії, на півдні Африки і в Південній Америці.