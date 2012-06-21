Майже 31 мільйон гривень передбачили в бюджеті Тернополя на 2017 рік, щоб забезпечити безкоштовні перевезення пільгових категорій населення у громадському транспорті міста, інформує сайт міськради.
«Цього року всі пільгові категорії тернополян зможуть надалі користуватися громадським транспортом на пільгових умовах. Оскільки держава не компенсує пільговий проїзд, тому Тернопіль заклав ці витрати у бюджет міста», – зазначив міський голова Сергій Надал.
Водночас цього року Тернопіль й надалі розбудовуватиме міську мережу електротранспорту, в якому всі пільгові категорії можуть їздити без обмежень. Зокрема, заплановане будівництво нової тролейбусної лінії через вулицю Бродівську до села Біла.
Нагадаємо, що останніми роками у Тернополі збудували п’ять нових тролейбусних ліній.