З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запроваджено еквайрингове обслуговування для оплати адміністративного збору через платіжні термінали за напрямками: державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та реєстрація/ зняття з реєстрації місця проживання особи.
Про це повідомляє прес-центр Миколаївської міської ради.
Еквайринг – послуга, що надає можливість приймати до оплати адміністративних послуг у ЦНАП Миколаївської міської ради платіжні картки.
Приймання платіжних карток та інших електронних платіжних засобів до оплати – це сучасний рівень обслуговування суб’єктів звернення, скорочення часу на обслуговування, зменшення випадків повторних звернень за отриманням адміністративної послуги, залучення якісного надання послуг, гарантія конфіденційності та безпеки.
Щодо запровадження еквайрингового обслуговування у центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради згідно договором на еквайрингове обслуговування встановлено термінали на робочі місця працівників центру надання адміністративних послуг.
Еквайрингове обслуговування запроваджено також у районних адміністраціях міської ради за місцем прийому державних реєстраторів ЦНАП.