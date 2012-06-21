Світовий банк оптимістично налаштований щодо майбутнього України. Про це під час зустрічі з Президентом Петром Порошенком у Києві заявив президент групи Світового банку Джим Йонг Кім. Він пообіцяв зробити все можливе для фінансової й технічної підтримки впровадження українських реформ у медичній та освітній галузях.
Петро Порошенко та Джим Йонг Кім під час двосторонньої дискусії обговорили стан упровадження структурних реформ в Україні. «Ми рішуче налаштовані на продовження перетворень у країні», — запевнив глава держави.
Президент України поінформував співрозмовника про реалізацію судової реформи, зокрема формування нового складу Верховного Суду і створення Антикорупційного суду. Він зазначив, що цієї осені ухвалено важливі закони щодо освітньої, пенсійної та медичної реформ. Окремо співрозмовники обговорили питання імплементації медичної реформи в Україні, особливо її реформаторського закону про сільську медицину. Петро Порошенко закликав президента групи Світового банку взяти під патронат допомогу у впровадженні складової медичної реформи щодо забезпечення сільського населення України медичними послугами належного рівня, повідомляє департамент прес-служби АП.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»