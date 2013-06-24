Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо підготовки енергосистеми до зими. Як повідомляє Укрінформ, про це Президент написав у телеграмі.

«Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Доповіді Прем’єр-міністра Шмигаля, віцепрем’єра Кубракова, всього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу та обласних військових адміністрацій», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що ще є над чим працювати й усі учасники процесу отримали конкретні завдання з конкретними термінами виконання. «До цієї теми буде особлива увага», — додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі енергетичні та стратегічні об’єкти необхідно повернути під контроль держави, щоб не було інших ризиків.