30 травня, в межах візиту української урядової делегації до Праги, представники урядів Чехії та України погодили створення першого Центру допомоги врятованим для тимчасово переміщених українців у Чехії. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми вдячні Чехії за потужну підтримку українців, які тимчасово перебувають на території їхньої країни. Серед них є ті, хто пережив жахи окупації, зазнав різного роду насильства з боку росіян. Вони переважно не повідомляють про пережите, але потребують фахової спеціалізованої підтримки. Деякі постраждалі готові говорити лише після місяців роботи з фахівцем. Відкриваючи Центри допомоги врятованим за кордоном, ми гарантуємо, що кожен, хто потребує, отримає допомогу», – зазначила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Очікується, що Центр буде відкрито в Празі як пілотну модель за кордоном (для країн, що прихистили велику кількість українців). Центр допомоги надаватиме комплексну соціально-психологічну підтримку особам, які виїхали із зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій України.

«Більше 325 тисяч українців, які перебувають під тимчасовим захистом, все ще проживають у Чехії. З них 80% - це жінки та діти. Деякі українські жінки та діти постраждали від сексуального насильства внаслідок війни і вони привозять свої травми з собою. Деякі з них також стикаються з торгівлею людьми або сексуальною експлуатацією. Нам потрібно дати ефективну, спільну з урядами та чеськими постачальниками послуг, відповідь на ці виклики», – сказала Уповноважена Уряду Чехії з прав людини Клара Шимачкова Лауренчикова.

Центр допомоги у Чехії слугуватиме контактним пунктом, де українці зможуть отримати доступ до необхідної інформації та спеціалізованої соціальної та психологічної підтримки в одному місці. У багатьох випадках постраждалі стикаються з мовним бар’єром за кордоном. Центр забезпечить безпечний простір для українців, де вони зможуть розповісти про свою травму та звернутися за допомогою рідною мовою. У складних випадках, зокрема сексуального насильства, фахівці Центру допомагатимуть постраждалим відновитися в довгостроковій перспективі.

«Від самого початку російської повномасштабної війни проти України Чехія прийняла тисячі тимчасово переміщених осіб з України. Люди з тимчасово окупованих росіянами територій прибувають до Праги й сьогодні. Багато з них зазнали різного роду насильства і потребують простого та зрозумілого доступу до спеціалізованих послуг. Наша мета – щоб українці, які постраждали внаслідок війни, знали, що вони не самотні і що розраховувати на підтримку своєї країни навіть за кордоном не лише можна, але й потрібно», – зазначила Урядова Уповноважена з питань гендерної політики в Україні Катерина Левченко.

«Створення Центрів є також елементом реалізації пріоритетів, визначених Президентом України, а також виконання завдань щодо захисту українців за кордоном», – зазначив радник Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Сергій Ніжинський.

Також в межах свого візиту українська делегація відвідала організацію MRIYA UA, яка з перших днів повномасштабної війни надає допомогу тимчасово переміщеним українцям у Празі, зокрема медичне консультування, освітні послуги, підтримку розвитку підлітків та молоді. Учасники відвідали й Гуманітарний центр MRIYA UA, де українці можуть отримати допомогу у вигляді продуктів харчування, одягу, предметів гігієни тощо.

Окремо учасники провели низку двосторонніх зустрічей з місцевими агенціями ООН, зокрема IOM, UNHCR, UNICEF, які опікуються допомогою громадянам України. В межах зустрічей, зокрема, йшлося про важливість доєднання цих організацій до зусиль Урядів України і Чехії по створенню Центру допомоги врятованим у Празі.