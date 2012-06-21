Черкаські благодійники вже третій рік поспіль щовівторка проводять так зване соціальне патрулювання. Його мета — допомогти безхатченкам або особам із груп ризику отримати їжу та теплий одяг за потребою. Гарячу їжу — суп, чай, хліб тощо готують у Центрі реінтеграції при місцевій благодійній організації «Від серця до серця» для людей, які живуть з ВІЛ. Теплий одяг допомагають зібрати небайдужі черкасці.
Волонтери зауважують, що за допомогою нині звертається більше чоловіків, тому в пріоритеті теплий чоловічий одяг та взуття.
— Соціальне патрулювання відбувається у найбільших місцях скупчення безпритульних. Зазвичай це район залізничного вокзалу міста. Мета патрулювання — це також раннє виявлення туберкульозу серед безпритульних, що проводиться в межах проекту за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Альянс громадського здоров’я», та харчування безпритульних. Кошти на забезпечення харчування або ж продукти отримуємо від благодійників та небайдужих містян, — розповів фахівець благодійної організації «Від серця до серця» Олексій Сорокін.
Під час соціального патрулювання соціальні працівники спілкуються з безпритульними, ставлять запитання для визначення ризику інфікування туберкульозом. У разі позитивних відповідей на скринінг-анкету людину спрямовують для подальшої діагностики та лікування.
Завдяки такому патрулюванню безхатченки Черкас мають можливість отримати їжу, необхідний одяг, консультацію соціального працівника та бути почутими.