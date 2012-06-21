Недавно керівники громадських організацій чорнобильців, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС зустрілися з представниками обласної влади. За особливі заслуги перед Черкащиною керівників кількох громадських організацій і ліквідаторів нагородили почесними відзнаками. На зустрічі йшлося про забезпечення пільгами, медичне обслуговування, пенсійні виплати тощо. І хоч нерозв’язаних проблем ще багато, визнають ліквідатори, нині допомога влади стала відчутною.
Як зауважив голова обласної організації ВГОІ «Союз Чорнобиль України» Микола Івасенко, обласна влада надає учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС значну допомогу. Нині не виникає проблем із перевізниками, які раніше траплялися. За бюджетною програмою «Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», з обласного бюджету передбачено 12,5 мільйона гривень, що на 2 мільйони більше порівняно з минулим роком. Якщо торік на одного чорнобильця припадало приблизно 450 гривень, то нині — понад 800. Партнерами чорнобильців стали медична, соціальна та інші служби.
Із цього року запрацював удосконалений механізм оплати послуг санаторно-курортного лікування. Діє й нова урядова програма «Доступні ліки». Завдяки їй відповідні категорії хворих за рецептом можуть отримати необхідні препарати безкоштовно чи придбати з незначною доплатою. На виконання цієї програми Черкащина отримала з держбюджету майже 16 мільйонів гривень.
Як повідомили в ОДА, цього року для забезпечення пільгами та компенсаціями громадянам області, постраждалим внаслідок аварії, з державного бюджету спрямовано 57,6 мільйона гривень.
ДОВІДКА «УК»
Нині в області понад 109 тисяч жителів, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них майже 7 тисяч інвалідів, понад 8 тисяч ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, — майже 17 тисяч.