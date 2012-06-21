Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Проблема забезпечення окремим житлом у Черкасах, як і раніше, нині стоїть дуже гостро. Далеко не всі можуть придбати квартиру у власність, багато жителів обласного центру знімають приватні квартири. Допомогти соціально незахищеним місцевим жителям взялися в міській раді. 20 кімнат, які звільнилися в одному з гуртожитків по вулиці Чорновола, мають намір надати саме їм.
Цими днями питання розподілу кімнат розглянули на засіданні наглядової ради міськвиконкому з утримання житла в гуртожитках. Як повідомили в міськвиконкомі, йшлося зокрема про надання житла медичним сестрам, самотнім людям, багатодітній родині та переселенцям. Передбачається, що житлова площа надаватиметься громадянам в оренду строком на рік із можливістю наступного продовження угоди. Людям необхідно буде лише оплачувати комунальні послуги.
Кожну справу щодо надання житла в гуртожитку спочатку ретельно розглядає відповідна комісія, зазначила начальниця відділу житлового обліку міськвиконкому Олена Мельнишина, а потім їх виносять на розгляд виконкому.