Розпочавши випуск цієї продукції, фармацевтична корпорація «Юрія-Фарм» допомагає розв’язати актуальну проблему вітчизняної медичної галузі.
Досі, як зазначила інженер-технолог лабораторії з розроблення та проектування медичних виробів корпорації Олена Павленко, в Україні користувалися голками лише імпортного виробництва. А за кілька місяців в українських аптеках з’являться шприци з голками вітчизняного виробника. Фахівці кажуть, що вони якісніші за ті, що нині продають, адже виготовлені виключно із сертифікованої сировини: аустенітної неіржавної хірургічної сталі, покритої тонким шаром силікону. Завдяки цьому ін’єкція стає менш травматичною: голка не ріже, а розсуває тканини і плавно проникає вглиб.
Унікальність конструкції безпечних голок полягає в особливому механізмі блокування, який унеможливлює повторну ін’єкцію використаною голкою та інфікування. Його просто однією рукою можна защипнути на голці відразу після ін’єкції, уникаючи ризику поранення. Саме ця проблема — ризик інфікування використаною голкою — одна з найбільших у медицині. Як розповів анестезіолог центральної районної лікарні Черкас Олександр Купрієнко, це особливо актуально для невідкладних хворих, що потребують термінової допомоги, серед яких і безхатьки, й наркомани, хворі на гепатит, ВІЛ-інфіковані. Адже надаючи хворому невідкладну допомогу, медсестра, закриваючи ковпачок голки, може випадково поранитися, а це загрожує серйозними наслідками.
За словами начальника дільниці виробництва медичних виробів Ірини Шарамко та Олени Павленко, вітчизняні ін’єкційні голки планують експортувати в інші країни. Наступним кроком корпорації «Юрія-Фарм» стане випуск у Черкасах ін’єкційних голок для шприців (спеціально маркованих різними кольорами — для простоти візуального визначення їх розміру) як окремого медичного виробу, а також спеціальних делікатних голок для стоматології та косметології. Їх в Україні теж поки що не виробляють.