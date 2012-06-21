Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Пам’ятаєте пісню «Якби всі хлопці на Землі»? Свого часу у виконанні Марка Бернеса та інших відомих співаків вона була популярною на всіх континентах. Можливо, саме цей твір навіяв директорці Черкаської дитячої школи мистецтв Наталії Комаровій ідею започаткувати інтернаціональний проєкт «Спів навколо світу»? А може — весна, травень, який, незважаючи на карантинні обмеження, все ж радує свіжою зеленню, яскравими квітами, оновленим життям.
Ідея проєкту — за допомогою музики об’єднати людей із різних куточків нашої планети — сподобалася багатьом. У всякому разі на пропозицію долучитися до онлайн запису її авторської пісні «Шанс» відгукнулися не тільки вихованці очолюваного нею закладу, а також спортсмени, телеведучі, блогери та медики з Англії, Нідерландів, Іспанії та Вірменії…
І справді проєкт може будь-кого підбадьорити, підтримати, показати, що всі люди разом можуть допомагати одне одному, зробити щось світле і добре.
Наталія разповіла, що навіть не очікувала, такого ентузіазму, не гадала що до запису її пісні долучиться стільки охочих. Нині віртуальний ансамбль зібрав три десятки людей з різних країн. Зрозуміло, першу скрипку грають вихованці Черкаської дитячої школи мистецтв. Як буде далі — побачимо.
Можна сподіватися, що презентація композиції, яка запланована на День захисту дітей, 1 червня, пройде з успіхом.
Сподіваймося! Радіймо життю!