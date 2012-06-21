Про це повідомив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй Facebook-сторінці.
За його словами, новий завод відкрила компанія Beehive.
«Це спільний українсько-австрійський проект з інвестиціями близько €10 млн і потужністю в 16 тисяч тонн готової продукції на рік, на якому працюють 115 робітників», – пише Кубів.
Він також додав, що у 2016 році Україна експортувала меду на $97,3 млн, з них до країн ЄС – на $73,2 млн.
Нагадаємо, що експорт меду з України в січні-червні 2017 року збільшився в порівнянні з першим півріччям 2016 року майже в два рази – з 15,2 тисяч тонн до 29,6 тисяч тонн.
За даними асоціації Український клуб аграрного бізнесу, у 2016 році експорт меду збільшився на 58%, або на 20,9 тисячі тонн до 56,9 тисячі тонн у порівнянні з 2015 роком.
Раніше повідомлялося, що станом на 9 червня 2017 року Україна повністю вичерпала квоти на безмитні поставки в Євросоюз за 9 товарами.
Так, повністю використані безмитні квоти на мед, кукурудзу, цукор, ячмінну крупу, пшеницю, оброблені томати, виноградний і яблучний сік.