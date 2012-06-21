18 красунь з різних куточків країни змагалися за корону княгині України у Чернігові.
Уже вчетверте місто над Десною приймає фінальний етап цього конкурсу. Чарівні білявки і чорнявки натхненно доводили свою неординарність і талановитість. Приправлений іскрами гумору ведучого — відомого шоумена, співака і телеведучого Дмира Коляденка, фінал став справді яскравим дійством.
Перемогла і одержала корону з рук міського голови Владислава Атрошенка чернігівка Вікторія Апанасенко, — повідомляє сайт gorod.cn.ua