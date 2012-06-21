Тролейбусну лінію від нового мікрорайону Масани до старого — Бобровиці чернігівці чекали тривалий час. І от нарешті її збудували. Вона має протяжність 19 кілометрів і 7 нових зупинок. Відкриття відбулося без фанфар, зате з новеньким тролейбусом, котрий милує око кольором погожого неба.
Перші пасажири завважили що раніше дуже незручно було добиратися від красивих новобудов до центру міста та інших його куточків. На об’їзд витрачалося дуже багато часу, тоді як обласний центр не надто великий і напряму це зовсім інші відстані. Відтепер «від точки А до точки В» їхати утричі швидше. У цьому переконалися чернігівський міський голова Владислав Атрошенко та народний депутат України Сергій Березенко, котрий як голова Фонду регіонального розвитку сприяв в отриманні державних коштів для будівництва тролейбусної лінії на цьому маршруті. Вона коштувала 16,5 мільйона гривень. Третину з них оплачено з міського бюджету і дві третини — за рахунок державної субвенції.
Народний обранець переконаний, що містянам вигідний розвиток комунального транспорту, тому слід продовжувати роботу над оновленням тролейбусного парку, але не чекати дотацій на оновлення електротранспорту: «Якщо ми будемо мати сучасні тролейбуси, котрі виробляються у Чернігові, то ми зможемо збільшити надходження до бюджету міста і з цих грошей купувати нові тролейбуси. Це свій замкнутий цикл, це ідеальна економічна модель».
Закуплені цього року нові тролейбуси уже працюють. Як зауважив міський голова, до кінця року їх буде 10 і в наступному році планується закупити ще стільки ж.