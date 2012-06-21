Переливатися і вигравати всіма кольорами може не лише вода, а й світло. Цим і скористалися у Чернігові, створивши справжнє новорічне диво — зимовий фонтан на місці законсервованого літнього.
Тепер прогулянки центральним сквером міста холодної пори року стали не менш приємні ніж за тепла. Адже з настанням сутінків, котрі у грудні надто ранні, вмикається ілюмінація, побудована у формі водограю. Біжать і світяться струмені світла, ніби сяючий спогад про літні принади і обіцянка що за морозною зимою прийде квітуча весна.
Посилаючись на інформацію заступника міського голови Олександра Ломаки, сайт «Високий Вал» повідомляє, що придбання та інсталяція об'єкта коштувала близько 60 тисяч гривень.