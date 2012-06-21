Фото Михайла Ілляшика та «Високого Валу»

Переливатися і вигравати всіма кольорами може не лише вода, а й світло. Цим і скористалися у Чернігові, створивши справжнє новорічне диво — зимовий фонтан на місці законсервованого літнього.

Тепер прогулянки центральним сквером міста холодної пори року стали не менш приємні ніж за тепла. Адже з настанням сутінків, котрі у грудні надто ранні, вмикається ілюмінація, побудована у формі водограю. Біжать і світяться струмені світла, ніби сяючий спогад про літні принади і обіцянка що за морозною зимою прийде квітуча весна.

Струмені світла у зимовому фонтані схожі на струмені підсвіченої води. Фото Михайла Ілляшика та «Високого Валу»

Посилаючись на інформацію заступника міського голови Олександра Ломаки, сайт «Високий Вал» повідомляє, що придбання та інсталяція об'єкта коштувала близько 60 тисяч гривень.