У міському фізкультурно-оздоровчому комплексі «Олімпія» зібралися команди з 28 міст України. Організували спортивний захід управління патрульної поліції в Чернівцях і Федерація армспорту України.
Чернівецькі патрульні торік вже визначали найсильніших у ручній боротьбі. Буковина взагалі культивує цей невигадливий, але видовищний вид силових змагань. Зокрема й тому, що чернівчанин Володимир Дорош — віце-президент Федерації армспорту України.
Кожне місто виставило своїх найсильніших патрульних у чотирьох категоріях, що визначали за вагою учасників. Серед найстрункіших поліцейських у категорії до 70 кілограмів переміг патрульний зі Львова Андрій Басараба. Поруч з ним на лінійку переможців у своїх вагових категоріях стали представник Ужгорода Євген Ціцей та поліцейський із Дніпра Євген Саєнко. У найважчій номінації «90 плюс» виграв 24-річний хмельничанин Сергій Піменов.