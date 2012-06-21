Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Безробітні, яких у Чигиринському районі на Черкащині чимало, охоче беруть участь у громадських роботах, використовуючи можливість одержати дохід і разом з тим виконати роботи, корисні для всієї громади. В умовах тимчасової нестачі постійних робочих місць це допомагає Чигиринщині зміцнювати статус привабливого історичного й туристичного краю.

Завдяки тісній співпраці районної служби зайнятості з комунальним підприємством «Єдиний розрахунковий центр» на громадські роботи торік спрямовано близько 200 безробітних. Вони упорядковували місця відпочинку, придорожні смуги, території історичних і пам’ятних місць, а також допомагали ветеранам, інвалідам та іншим вразливим верствам населення.

Організація таких робіт сприяє формуванню серед громадськості взаємної відповідальності за відродження духовності, кращого зберігання об’єктів історичної та культурної спадщини.

Частина безробітних району відгукнулася на заклик здобути самоосвіту або удосконалити професійні вміння на міжнародній освітній платформі Coursera, яка під час карантину пропонує безплатні онлайн-курси від найкращих університетів світу. Одержані сертифікати міжнародного зразка по закінченні навчання допоможуть швидше знайти бажану роботу.