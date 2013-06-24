Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук разом із головою Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олегом Бондаренком, головою ДАЗВ Григорієм Іщенком, представниками Представництва Європейського Союзу в Україні поклали квіти до Стіни пам'яті, де викарбувані імена загиблих у катастрофі, та до пам’ятника «Тим, хто врятував світ». Особливість останнього у тому, що він зведений не професійними архітекторами, а пожежниками чорнобильської пожежної частини. Окрім того у межах заходу 28 працівників зони відчуження нагородили відомчими відзнаками від Міндовкілля та ДАЗВ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Чорнобиль не просто пам’ятає про події 1986 року. На підприємствах зони відчуження сьогодні працює майже 400 осіб, які були учасниками ліквідації аварії – це близько 10% персоналу. Безпосередньо на ЧАЕС наразі працює 226 ліквідаторів», - зауважила Світлана Гринчук.

Світлана Гринчук разом з Представництвом ЄС в Україні у межах проекту ЄС з відновлення зони відчуження передала підприємствам ДАЗВ понад 500 ноутбуків, а також іншу техніку, замість тієї, яка була втрачена під час окупації Чорнобильської зони відчуження у 2022 році. Крім того, у межах візиту до зони відчуження учасники обговорили проекти вдосконалення фізичного захисту об’єктів, що реалізуються спільно з Департаментом енергетики США та профільними лабораторіями.

«Попри війну, Чорнобильська зона розвивається. У 2025 році заплановано продовження проектів радіаційної безпеки з Єврокомісією та іншими ключовими партнерами. Нещодавно країни-вкладники Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували додаткову підтримку в розмірі близько 7 млн доларів на підтримку проектів безпеки в зоні відчуження та вирішення завдань із Об'єктом «Укриття», - наголосила Світлана Гринчук.

За її словами, Чорнобильська АЕС є особливою сторінкою нашої історії. Вона є живим нагадуванням про те, що Україна відіграє надважливу роль у безпеці всього континенту і донині.

Окрім того, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук разом із головою ДАЗВ Григорієм Іщенком в селі Черевач хвилиною мовчання вшанували пам’ять 39 працівників підприємств ДАЗВ, які загинули під час російсько-української війни. Серед них – як військові, так і цивільні.

«Ми вдячні кожному з вас за багаторічну відданість роботі у зоні відчуження, за внесок у подолання наслідків катастрофи, гарантування ядерної й радіаційної безпеки. Ваша праця залишається фундаментом захисту нашої країни, навіть у цей складний час», - зазначила Світлана Гринчук.