Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Чупахівська ОТГ Охтирського району на Сумщині належить до тих, де збереженню довкілля надають особливого значення. Чепурні садки, сріблясті ставки, лісосмуги, гаї, переліски створюють у навколишніх населених пунктах особливий світ, який уміють цінувати місцеві мешканці. Ось і недавно за ініціативи директора приватного сільгосппідприємства «Жасмин» депутата селищної ради Івана Єременка у селі Новопостроєному Лантратівського старостату висадили 370 саджанців яблуні, груші, абрикосів, вишні.
Для цього обрали живописне і зручне місце — на березі ставка. Раніше недоглянуте, але після того, як там попрацювали всі бажаючі, воно змінилося до невпізнанності. Тож через роки над ставком буде квітнути справжній плодово-ягідний сад, соковитими плодами якого ласуватимуть усі бажаючі.
Як наголосив голова Чупахівської ОТГ Олександр Кужель, приклад Івана Єременка заслуговує всілякої підтримки, адже це зразок соціальної відповідальності бізнесу. Тим паче — далеко не перший. «Жасмин» постійно надає місцевій громаді ту чи ту допомогу — у підвезенні дітей до школи, розчищенні доріг від снігу, обкошуванні узбіч тощо.