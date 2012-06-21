Дослідники з американського Стенфордського університету й клініки Maйo у Рочестері виявили, що в тютюні міститься найсильніший радіоактивний елемент полоній-210, повідомляє Експрес з посиланням на РІА Новости.
Саме полоній-210 став причиною загибелі у Великобританії офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який помер у листопаді 2006 року. Те, що в тютюні й тютюновому димі міститься такий сильний радіоактивний елемент, як полоній-210, виробники тютюну замовчували.
«Основні виробники тютюну виявили, що полоній входить до складу тютюну й тютюнового диму понад 40 років тому й намагалися, але безуспішно, вилучити цей радіоактивний елемент зі своєї продукції», – говорять учені.
Тютюнові компанії спеціально приховували цюсекретну інформацію, щоб уникнути більшої інформованості людей про радіацію, яка міститься в сигаретах.
Як повідомляє швейцарське видання Temps, бажання сховати ці дані було настільки велике, що тютюнові компанії продовжували замовчувати це питання навіть тоді, коли виявилося, що концентрація радіоактивного елемента в сигаретному димі у два або три рази менша первісних оцінок.