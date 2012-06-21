Про це свідчать дані останнього звіту Датської енергетичної асоціації Dansk Energi, передає OilNews.
У документі наголошується, що кількість загальнодоступних ЕЗС в Данії досягло 2030 одиниць. При цьому в країні налічується 2028 АЗС. Однак, незважаючи на розвинену інфраструктуру ЕЗС, в 2017 році в Данії було продано лише 182 електромобілі. Продаж електромобілів в Данії у першому кварталі нинішнього року впав на 61% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.
Причиною такого обвалу стала відміна податкових пільг, за допомогою яких влада європейських країн стимулює своїх громадян пересідати на більш екологічно чистий транспорт.