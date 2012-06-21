Україна й Данія готові надати істотний поштовх економічній співпраці й активно взаємодіяти в питаннях протидії гібридній агресії. Про це йшлося під час перемовин Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном. Робочий візит нашого Прем’єра до Данії — перший в історії незалежності України.
Данія — один із ключових партнерів в економіці й політиці. Її розглядають як один із пріоритетних ринків Експортної стратегії. Торік наш експорт перевищив 263 мільйони доларів, але Володимир Гройсман вважає, що це не відповідає потенціалу країн. «Потрібно надати політичний поштовх нашій співпраці, закликати бізнес активніше взаємодіяти між собою, спільно протидіяти російській агресії», — заявив він.
«Ніхто не миритиметься з російською агресією, яка забрала тисячі життів. Це наша спільна з Прем’єр-міністром Данії позиція, яку ми виклали в колонці до конференції українських реформ у Копенгагені. Попереду близько десяти міжнародних зустрічей. У Копенгагені міжнародна спільнота обговорить план подальших змін у країні, де досі триває війна. Адже Росія щодня бореться за те, щоб зупинити західний курс України. Європа не може дозволити собі про це забути», — так написав Володимир Гройсман на своїй сторінці у Фейсбуці. (Провідна газета Данії Berlingske публікує колонку данською мовою, у брюссельському виданні Euobserver вийшла версія англійською). Конференція з питань реформ в Україні відбудеться у данській столиці сьогодні.
А в контексті наших реформ Прем’єр відзначив внесок данських експертів у напрацюванні важливих управлінських рішень, зокрема в реалізації Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні та в підтримці діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Повчитися в Данії слід і в енергозбереженні й використанні відновлюваних джерел енергії. Україна готова сприяти енергопроектам данських компаній, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Розраховує Київ і на подальшу єдність у протидії будівництву газопроводу «Північний потік-2» як безпосередньої загрози енергетичній безпеці не лише України, але й європейських країн.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»