Аналіз даних, зібраних марсіанським ровером Curiosity, показав, що вивітрювання осадових порід в кратері Гейла на Червоній планеті відбувалося при температурах, характерних для сучасної Ісландії. Американські вчені з університету Райса припустили, що в давнину клімат Марса нагадував клімат Ісландії.



Дослідники звернули увагу на сліди вивітрювання осадових порід у марсіанському кратері, і порівняли їх з аналогічними утвореннями на Землі. З'ясувалося, що клімат сучасної Ісландії в цілому збігається з тим, який існував на Марсі в давнину, коли вивітрювалися осадові породи в кратері Гейла.



«З часу посадки на Марс у 2021 році марсохід Curiosity зібрав багато даних про аргіліти, виявлених в стародавньому марсіанському озері. Йдеться про тверді породи, які утворилися в результаті дегідратації, спресованості і перекристалізації глинистих мінералів. Ми знайшли схожі породи на Землі і порівняли їх з марсіанськими», – розповідають вчені.



Дослідження показало, що в давнину на Марсі було холодно і сухо – більшу частину планети покривали льодовики і сніг. При цьому, на Марсі існувала і рідка вода, яка брала участь у формуванні гірських порід. В цілому, клімат Червоної планети сильно нагадував клімат сучасної Ісландії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»