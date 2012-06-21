У День фізичної культури і спорту, 9 вересня, у всіх обласних центрах України пройде Всеукраїнський олімпійський урок, повідомляють в Національному олімпійському комітеті.
У Києві захід буде проходити на Оболонській набережній, де організатори підготують великий спортивний майданчик.
"Майстер-класи з 30 видів спорту, які пройдуть не тільки на суші, але і на воді, цікаві конкурси та вікторини, спілкування з олімпійськими чемпіонами і медалістами світових і європейських першостей, а також можливість отримати безліч олімпійських подарунків — все це пропонує вам великий спортивне свято", — повідомляється в прес-релізі.
Учасником Олімпійських уроків зможе стати кожний.