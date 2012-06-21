Про це попередили у КП «Київський метрополітен».
Зокрема, 24 серпня від початку роботи та до закінчення заходів до Дня Незалежності України на вхід та вихід не працюватимуть станції «Майдан Незалежності» та «Хрещатик», що має вихід на вулицю Інститутську.
Вихід зі станції метро «Хрещатик», що веде на центральну вулицю столиці та пересадки працюватимуть без змін.
У четвер 24 серпня, окрім заходів з нагоди Дня Незалежності України, на столичному НСК «Олімпійський» відбудеться матч раунду плей-офф Ліги Європи між київським «Динамо» та португальським «Марітіму».
Через це станція метро «Олімпійська» не працюватиме на вхід і вихід з 18:45 до 19:45. У цей же час на вхід буде зачинено станція «Площа Льва Толстого», а на вихід – «Палац спорту».
У «Київському метрополітені» просять киян та гостей міста врахувати ці зміни, плануючи свої поїздки 24 серпня.