Починаючи з 19 грудня 2016 року в усіх районах столиці відбудеться урочисте засвічення новорічних ялинок. Так, о 20:00 у День Святого Миколая на Софійській площі відбудеться засвічення Головної ялинки країни за участю Київського міського голови Віталія Кличка. На киян і гостей столиці чекатимуть виступи Національного академічного оркестру народних інструментів України, зірок української естради, Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького, Київського академічного театру Українського фольклору «Берегиня», дитячих хореографічних колективів та інше.
Головна новорічна ялинка країни цього року сягатиме 26 метрів заввишки. Її гілки прикрашені тисячею яворівських іграшок (саме яворівська забавка та вербівський розпис стали темою цього року).
Окрім того, урочисте засвічення ялинок відбудеться й у 10-ти районах Києва:
♦ У Голосіївському районі — 19 грудня з 16:00 до 19:00 на Либідській площі (на майданчику біля ТРЦ «Ocean Plaza», вул. Антоновича, 17-Б).
♦ У Дарницькому районі — 19 грудня о 18:00 у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» (вул. Архітектора Вербицького), а також 20 грудня о 18:00 на площі біля Палацу культури «Дарниця» (вул. Заслонова, 18).
♦ У Деснянському районі відбудеться засвічення ялинок на двох локаціях: 19 грудня з 15:00 до 17:00 на просп. В. Маяковського, 29 (житловий масив Вигурівщина-Троєщина, біля приміщення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації), та, цього ж дня, з 17:00 до 18:00, на вул. Мілютенка, 19 (житловий масив Лісовий).
♦ У Дніпровському районі — 19 грудня о 16:00 у парку культури та відпочинку «Перемога» (б-р Перова, 2).
♦ У Оболонському районі — 19 грудня о 17:00 на майданчику біля Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Маршала Тимошенка, 16).
♦ У Печерському районі — 19 грудня о 18:00 у Маріїнському парку (вул. М. Грушевського, 1) окрім відкриття головної районної новорічної ялинки відбудеться також і урочисте відкриття європейської резиденції Санта Клауса.
♦ У Подільському районі — 19 грудня з 15:00 до 16:00 на Контрактовій площі (сквер біля пам’ятника Петру Сагайдачному).
♦ У Святошинському районі — 19 грудня о 16:00 на площі біля будівлі Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (просп. Перемоги, 97).
♦ У Солом’янському районі — 19 грудня о 16:00 у парку «Відрадний» (вул. Героїв Севастополя, 37).
♦ У Шевченківському районі — 19 грудня о 17:00 у парку імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60).