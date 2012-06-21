Депутат місцевої ради Івано-Франківська став фігурантом розслідування про незаконне збагачення на суму сім мільйонів гривень.
Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури.
Вказується, що слідчі знайшли невідповідність між задекларованим майном та активами чиновника у порівнянні із податковою інформацією.
«Виявлено факт набуття депутатом активів, законність яких не підтверджено доказами», – констатували правоохоронці.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження в рамках ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.