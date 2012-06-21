США "глибоко стурбовані" наміром Росії на півроку закрити частину акваторії Чорного моря для іноземних військових кораблів та інших суден.

Про це йдеться в заяві пресслужби Держдепартаменту.

"Росія неодноразово робила агресивні дії проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі, впливаючи на міжнародну торгівлю України. Це є ще один приклад неспровокованої ескалації триваючої кампанії Москви з метою підірвати і дестабілізувати ситуацію в Україні", — заявили в Держдепартаменті.

У відомстві підкреслили, що "такий розвиток подій викликає особливу тривогу на тлі достовірних повідомлень про нарощування російських військ в окупованому Криму і навколо кордонів з Україною".

"США підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. США не визнають і ніколи не визнають анексію Криму Росією", — підкреслюється в заяві.

У Держдепартаменті також закликали РФ "припинити переслідування суден у регіоні і повернути назад нарощування сил уздовж кордону з Україною і в окупованому Криму".