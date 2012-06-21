У США Діснейленди Каліфорнії та Флориди підвищують ціни на квитки. Про це повідомляє «Туризм».
«Зростуть ціни на всі категорії квитків: квиток на день, річний абонемент і парковка. Квиток на один день у Disney World тепер буде коштувати 107 (+2 долари), 115 (+5 доларів) і 124 долара — залежно від сезону», —зазначається в публікації.
Квитки у Діснейленд Каліфорнії коштуватимуть97, 110 і 124 долари.
Прес-секретар парку заявив, що за ці гроші парк надає більше можливостей ніж будь-яка інша розвага, а за одним квитком гості можуть розважатися 16 годин на день.