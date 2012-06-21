У спеціалізованій дитячій лікарні № 5 після капітального ремонту відкрито неврологічні відділення, де створено всі умови для лікування пацієнтів від трьох місяців до 18 років. Директор департаменту охорони здоров’я міськради Юрій Сороколат розповідає, що тут лікують маленьких пацієнтів з епілепсією, церебральним паралічем, генетичною патологією, наслідками травм та інфекційних захворювань, аутизмом. Близько 50 відсотків це — діти з інвалідністю та з багатодітних або неповних сімей. На госпіталізації в лікарні перебувають також і діти із зони АТО.
Для поліпшення матеріально-технічної бази медзакладу в 2016–2017 роках з міського бюджету надано близько 3,3 мільйона гривень. На ці кошти відремонтували приміщення неврологічного стаціонару, фасад будівлі, санвузли, коридори, замінили двері, вікна. Лікарню оснастили сучасним лікувально-діагностичним обладнанням, що дає змогу виявляти патологію на ранніх стадіях і проводити реабілітаційні курси із залученням логопедів, психологів, окулістів, реабілітологів.
«На додаток до коштів з міського бюджету торік ми залучили 878 тисяч гривень, зокрема й за допомогою батьків. Ці гроші пішли на придбання меблів, холодильних установок, на ремонт деяких приміщень, проведення поточних ремонтів. Буквально за два роки лікарня перетворилася на сучасну. Тепер ми надаємо дітям якіснішу допомогу», — зазначив Юрій Сороколат.
Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан підкреслила, що віднині в лікарні можна поселити сім’ю, якщо дитину, наприклад, пригнічує велика кількість людей, якщо їй потрібен спокій. Діти, яких тут лікують, мають важкі захворювання, їм потрібна нестандартна увага, а батькам — нестандартні навички. На щастя, цей заклад є таким майданчиком, який допомагає такі навички здобувати», — каже посадовець.
Торік у Харківській міській дитячій лікарні № 5 отримали медичну допомогу близько п’яти з половиною тисяч дітей, а з початку 2017 року — понад три тисячі.