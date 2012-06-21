У дитячому таборі «Білий орел», який розташований в селі Фійна – Майдан Жовківського району, отруїлися діти.
«25 червня, близько 21.30 у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з попереднім діагнозом «харчове отруєння» було доставлено двох дорослих і дев'ятьох дітей», – повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА.
Стан постраждалих – легкого та середнього ступеня тяжкості. Причини і обставини отруєння встановлюються.
Нагадаємо, на Волині п'ять учнів однієї зі шкіл району отруїлися невідомою речовиною.