Готуєте свого першокласника до школи? У Дії стартувало подання заяв за програмою "Пакунок школяра". Отримуйте 5 000 грн допомоги від держави на купівлю шкільного приладдя та одягу й взуття для своєї дитини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

"Пакунок школяра" — це одноразова виплата на кожну дитину, яка цьогоріч іде до першого класу. З допомогою від держави батьки чи інші законні представники зможуть підготувати дитину до школи, а першокласники отримають речі, необхідні для впевненого старту в навчанні.

Використовуйте "Пакунок школяра" на:

канцелярію;

дитячий одяг та взуття.

Як скористатися "Пакунком школяра"

Після зарахування першокласника до школи відкрийте застосунок Дія та подайте заяву всього у декілька кліків:

Оновіть застосунок Дія та авторизуйтесь

Перейдіть у розділ "Допомога від держави" — "Пакунок школяра"

Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву

Перейдіть до оформлення заяви про допомогу

Оберіть Дія.Картку для зарахування грошей, якщо її ще немає — відкрийте в одному з банків-партнерів

Перевірте дані у заяві та затвердьте її Дія.Підписом.

Якщо не бачите цієї послуги в Дії — зверніться до школи. Ймовірно, заклад не вніс дані до системи АІКОМ або ж вніс з помилками. Система АІКОМ наповнюється поступово. Тому якщо ви не отримали пуш-сповіщення у Дії — це не означає, що ви не можете подати заяву чи що про вас немає даних. Інформацію внесуть найближчим часом, і коли дані будуть у системі — зможете оформити допомогу у застосунку.

Виплату можна отримати й після 1 вересня. Термін подання заяв триває до 15 листопада, а отримані кошти використовуйте протягом 180 днів з моменту зарахування.

Важливо: за умовами програми, отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Родинам, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, виплати призначать після повернення в Україну.

Не маєте змоги оформити допомогу через Дію — подавайте заяву в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Проект розроблено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації та Дією, Міністерством освіти і науки та Пенсійним фондом України за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у межах «Проекту підтримки Дія», що реалізується за фінансування Швеції, Швейцарсько-українського проекту DECIDE — «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», що впроваджується в Україні консорціумом у складі ГО DOCCU та Цюрихського педагогічного університету за підтримки Швейцарії.