Перша група дітей учасників АТО та переселенців віком від 9 до 14 років закінчила навчання в рамках проекту «ІТ Діти Дніпра». Під час занять вони пройшли курси інжинірингу, на яких навчилися комп'ютерної грамоти, основ програмування, написання програм в середовищі mBloc та AtmelStudio, основ конструювання електронних систем. Крім того, діти створювали 3D-моделі й друкували їх на 3D-принтері, керували роботами. До першої групи проекту «ІТ Діти Дніпра» увійшло понад 20 дітей учасників АТО та переселенців.
«Я сподіваюся, що для діток це була маленька країна чудес, де дрони літали, роботи говорили, а 3D-принтери друкували те, що діти створювали. Перший модуль – це лише перший крок у неймовірно цікавий світ інженерії та технологій. Під час наступного модуля програми діти створюватимуть своїх роботів, на яких можна буде позмагатися і які виконуватимуть прості завдання. Я дуже рада, що в нас неймовірно багато талановитих дітей, для яких світ технологій — цікавий і повний можливостей. Можливо, саме вони — наші майбутні інженери та круті ІТ-шники», — прокоментувала виконувачка обов'язків заступника міського голови Дніпра Яніка Мерило.
Нагадаємо, що проект «ІТ Діти Дніпра» був започаткований в рамках програми «Дніпро — місто людей» міським головою Дніпра Борисом Філатовим та виконувачкою обов'язків заступника міського голови Янікою Мерило за підтримки школи інжинірингу Noosphere Ventures і Biakom.
Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.