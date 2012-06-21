У Дніпрі на базі регіонального центру з інваспорту люди з особливими потребами створюють волейбольну команду. В ній уже 15 гравців, половина з яких — поранені бійці АТО з травмами кінцівок або хребта.
«Я лежав у шпиталі, коли мені запропонували долучитися до нової команди. З радістю зголосився. Колись грав у дворовий волейбол, а ось сидячи — вперше. Для мене це хороша реабілітація, намагаюся тренування не пропускати», — каже демобілізований Василь Харів, який на Донбасі зазнав кульового поранення.
Волейболістів тренують професійні тренери Дмитро Мельник та Олексій Харламов, які входять до складу національної збірної й цього року представляли Україну на Паралімпіаді в Бразилії.
«Ідея створити волейбольну чоловічу команду виникла після Ріо. Її підтримали регіональний центр з інваспорту в Дніпрі та ОДА. Обдзвонили майже сотню хлопців, травмованих в АТО, і запросили на тренування. Коли є мета, перешкод не існує», — впевнений Олексій Харламов.
Волейбол сидячи призначено для людей, які з тих чи тих причин не можуть грати на повен зріст. Дмитро Мельник пояснює: «Звичайно, тут не буде такої швидкості гри, як у традиційному волейболі. Тому правила передбачають обмежену кількість комбінацій. На майданчику не один м’яч, а багато — щоб гравцям було зручніше дотягтися до них з положення сидячи».
Гравці нової команди тренуються двічі на тиждень: щосереди займаються на тренажерах, а щосуботи грають у волейбол. Коли потеплішає, кількість тренувань планують збільшити. «Спорт — один зі способів психологічної та соціальної реабілітації. Це стосується поранених в АТО і тих, хто втратив здоров’я за інших обставин. Учасники власним прикладом доводять: їм під силу повернутися до повноцінного життя. Хто демонструватиме гідні спортивні результати, має шанс потрапити до паралімпійської збірної України», — каже голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.